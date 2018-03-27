Билан показался с таинственной незнакомкой

Дима Билан показался в компании таинственной незнакомки

Дима Билан , несмотря на то, что часто мелькает на экранах, является одним из самых закрытых артистов отечественного шоу-бизнеса. Певец не спешит распространяться о своей личной жизни, однако это не мешает СМИ и его поклонникам приписывать ему романы с той или иной барышней.

Впрочем, интриговать Дима и сам умеет. На днях в своем аккаунте он поделился свежим снимком, на котором нежно обнимает таинственную красотку. Снимок с симпатичной девушкой тут же стал предметом бурных обсуждений в соцсетях.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 23 Мар 2018 в 1:41 PDT При этом личность таинственной незнакомки подписчики рассекретили довольно быстро: ею оказалась участница первого сезона шоу «Голос» Юлия Терещенко. Это подтвердил и сам Билан, написав в комментарии, что был счастлив встретиться с нею.

Романтично настроенные пользователи тут же решили, что между артистом и его бывшей подопечной возникли нежные чувства. Они отметили, что пара очень красива и молодые люди очень подходят друг другу.

Однако нашлись и скептики. Они заметили, что у Димы, в отличие от лучащейся счастьем Юлии, очень грустные и уставшие глаза и не похоже, что артист влюблен. Однако романтики и тут возразили, что это, вероятно потому, что певцу не хочется расставаться с барышней, пишет сайт Dni.ru.