Ещё
Билан показался с таинственной незнакомкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дима Билан показался в компании таинственной незнакомки 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Дима Билан, несмотря на то, что часто мелькает на экранах, является одним из самых закрытых артистов отечественного шоу-бизнеса. Певец не спешит распространяться о своей личной жизни, однако это не мешает СМИ и его поклонникам приписывать ему романы с той или иной барышней.
Впрочем, интриговать Дима и сам умеет. На днях в своем аккаунте он поделился свежим снимком, на котором нежно обнимает таинственную красотку. Снимок с симпатичной девушкой тут же стал предметом бурных обсуждений в соцсетях.
При этом личность таинственной незнакомки подписчики рассекретили довольно быстро: ею оказалась участница первого сезона шоу «Голос» Юлия Терещенко. Это подтвердил и сам Билан, написав в комментарии, что был счастлив встретиться с нею.
Романтично настроенные пользователи тут же решили, что между артистом и его бывшей подопечной возникли нежные чувства. Они отметили, что пара очень красива и молодые люди очень подходят друг другу.
Однако нашлись и скептики. Они заметили, что у Димы, в отличие от лучащейся счастьем Юлии, очень грустные и уставшие глаза и не похоже, что артист влюблен. Однако романтики и тут возразили, что это, вероятно потому, что певцу не хочется расставаться с барышней, пишет сайт Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Старший сын Олега Табакова объяснил, почему не общался с Мариной Зудиной Неестественный снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали Мария Максакова трогательно обратилась к погибшему мужу Денису Вороненкову
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову249
Путин произвел перестановки в МИД62
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»806
Еще одна страна вышлет российского дипломата111
Витас арестован51
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
00:57
Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
Погода Новости Москвы
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение