Ещё
Тела всех погибших при пожаре в Кемерове обнаружены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тела всех погибших при пожаре в Кемерове обнаружены 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Спасатели обнаружили тела всех 64 погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», без вести пропавших в результате пожара в ТЦ нет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МЧС России Владлена Аксенова.
«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — сказал Аксенов. Он не уточнил, идет ли речь о том, что в здании не найдены тела пропавших, или что таких людей в принципе нет.
Замглавы МЧС добавил, что тела погибших переданы Следственному комитету, опознаны 27 человек.
Вместе с тем, как сообщает «Интерфакс», в списке пропавших без вести, который составляют кемеровские активисты, числятся 77 человек. «25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население», — сказал член инициативной группы Расим Яролиев.
Днем 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» случился пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из них до сих пор остаются в больницах.
Основная версия случившегося — неисправность проводки. Следователи предполагают, что ТЦ не работали аварийные выходы, а пожарная сигнализация была выключена. Заведено уголовное дело по трем статьям. Всем пятерым задержанным предъявлены обвинения.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 239 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово377
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово129
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1107
Первая отставка произошла в Кемерово39
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение