Максакову обвинили в желании похайпиться на горе в Кемерово

Люди негодуют из-за связи мужа Максаковой и погибших детей в Кемерово

Мария Максакова записала влог, в котором почтила память своего убитого мужа Дениса Вороненкова. В подписи к видео она высказала соболезнования близким, чьи родные погибли в страшном пожаре в Кемерово, однако люди не оценили этого жеста.

"Мой дорогой и любимый, единственный муж, мой Динечка. Вот я прожила, прокарабкалась этот год. Вчера была годовщина как тебя нет со мной. Сегодня мой дебют в Харьковской опере, я думаю, ты это и сам видишь. Думаю, ты бы был доволен мной и гордился тем, что я справилась и не отступила ни на йоту от всего, во что мы верили. Конечно, за это время я прокрутила тысячи вариантов, как можно было бы сделать еще и где надо было быть осторожнее… Я даже думала порой, что лучше вовсе не родиться, чем пережить такое горе, которое я пережила". На видео, сделанном буквально после спектакля (Мария Максакова позирует в гриме и костюме за кулисами), артистка обращается к своему мужу Денису Вороненкову, которого убили в Киеве 23 марта 2017 года:

"Утешаю себя тем, что у меня была два с половиной года безграничного счастья с тобой. Наверное, это то, ради чего стоит родиться на этой Земле. Поэтому еще раз спасибо тебе за все, обещаю воспитать Ванечку так, как ты хотел. С новым куражом я займусь своим прямым делом, постараюсь петь хорошо и жить так, чтобы ты был мной доволен". Певица заявила, что полна планов.

Завершилось видео песней Марии, сопровождающей семейные фото с Денисом Вороненковым.

"Памяти Дениса Вороненкова а так же соболезнования родным и близким погибших в Кемерово (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)". Примечательно, что в подписи к видео Максакова написала:

"В Кемерово погибли АНГЕЛЫ! И не надо сюда примазывать своего ВОРАвороненкова! Он получил то что заслужил! Мария надо иметь хоть каплю элементарной СОВЕСТИ! Впрочем тебе этого не понять! Но ненадо ХАЙПИТЬ на чужом горе! ((("СОСТРАДАТЕЛЬНАЯ" ты "наша" (((((﻿", "Не понял на видео к мужу обращается а в подписи про Кемерово. В чем связь?", "Это недопустимо — связывать беглого депутата и ни в чем не повинных детей!" Почему-то эта запись очень не понравилась интернет-пользователям:

"Мадам, Вы опоздали ровно на сутки. Этот пост прочитал уже весь русскоязычный ФБ. Просто личности такого масштаба, как Вы, нужно все-таки стараться идти в ногу со временем", Более того, Максаковой досталось еще и потому, что она якобы поздно среагировала на трагедию, произошедшую в Кемерово:

"Этот пост появился в моей ленте только сегодня и я его немедленно опубликовала". Артистка на это ответила:

"Я понимаю, что эту боль никакими словами не утешишь. И все-таки, надо жить. Надо жить в память о лучших временах. В память о наших любимых. Спасибо, Господи, что они были с нами", — написала Максакова. Артистка призвала родных погибших кемеровчан "жить".