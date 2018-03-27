Максакова обратилась к погибшему Вороненкову

Мария Максакова трогательно обратилась к погибшему мужу Денису Вороненкову

Год назад, 23 марта, в центре Киева был застрелен супруг Марии Максаковой Денис Вороненков . У него остался маленький сын Иван. Виновников случившегося до сих пор не нашли, однако есть сведения, что убийство экс-депутата заказал Владимир Тюрин — бывший муж Максаковой, от которого она родила двоих детей.

На днях Мария выложила новую серию своего влога в Интернет, который посвятила погибшему мужу.

«Мой дорогой и любимый, единственный муж, мой Диночка. Вот я прожила, прокарабкалась этот год. Вчера была годовщина как тебя нет со мной. Сегодня мой дебют в Харьковской опере, я думаю, ты это и сам видишь. Думаю, ты бы был доволен мной и гордился тем, что я справилась и не отступила ни на йоту от всего, во что мы верили. Конечно, за это время я прокрутила тысячи вариантов как можно было бы сделать еще и где надо было быть осторожнее… Я даже думала порой, что лучше вовсе не родиться, чем пережить такое горе, которое я пережила», — обратилась публично к супругу Мария и положила конец всем слухам о том, что уже успела завести новый роман после смерти супруга.

Добавим, что совсем недавно Максакова боролась за миллионы, вырученные от продажи имущества в Москве . После переезда в Киев Мария собиралась продать нежилое помещение в центре Москвы — этим занималась ее падчерица Екатерина Вороненкова. Девушка получила за продажу недвижимости 120 миллионов рублей — именно в тот момент был застрелен Денис Вороненков. Убитая горем Максакова совсем забыла о сделке, а через несколько месяцев Екатерина сообщила, что ей перевели всего 38 миллионов.