Неестественный снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали

Яна Рудковская на своей страничке в соцсети похвасталась свежим фото. На нем изображен Евгений Плющенко , делающей своей супруге татуировку. Сама же Яна мечтательно смотрит в сторону камеры.

В комментарии к фото продюсер написала, что автором снимка является мастер, входящий в десятку лучших фотографов мира. Она также отметила, что принять участие в фотосессии такого профи было для нее и ее мужа большой честью.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 24 Мар 2018 в 1:08 PDT Несмотря на восторги Яны, пользователи ее мнение не разделили. Они отметили, что при работе над фотографией, специалисты явно переборщили с фотошопом. Подписчики высказали мнение, что ретушь состарила Яну и за подобное злоупотребление фоторедактором автору снимка надо было бы «руки оторвать».

Изображение Евгения Плющенко также подверглось жесткой критике. Фигурист, который известен не только своими выдающимися способностями, но и носом, на снимке растерял всю свою харизму. А все потому, что автор фото решил откорректировать форму носа и уменьшить его размеры.

Подписчики отметили, что спортсмен в таком виде выглядит, мягко говоря, странновато. Многие же просто «потеряли» нос своего кумира: в комментариях к фото появилось множество вопросов, куда пропал нос фигуриста, пишет сайт Dni.ru.