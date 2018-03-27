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Бекхэм посетила трущобы Найроби
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Виктория Бекхэм посетила трущобы Найроби 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Жена известного футболиста на протяжении длительного времени участвует в нескольких благотворительных проектах, оказывающих помощь жителям бедных стран, оказавшимся в очень тяжелых условиях. Виктория решила лично посетить тех, кому направлены средства, чтобы убедиться в улучшении их положения. Бекхэм рассказала в эксклюзивном интервью, что была поражена стойкими и сильными женщинами, населяющими трущобы Найроби, столицы Кении.
Сейчас в этой части планеты сезон дождей, превративший все улочки и тропинки трущоб в скользкие грязевые ванны. Несмотря на то, что в таких условиях очень трудно найти нужное место, и повсюду снуют бесхозные козы, собаки, роющиеся в мусоре, практически из каждого дома в воскресенье слышны религиозные напевы.
Первым пунктом назначения Виктории стала организация, активно приобщающая молодых людей из неблагополучных районов к спорту. Девушка зашла в один из домов, где познакомилась с 13-летней Грейс, мечтающей стать инженером. Друзья девочки рассказали о планах стать юристами, художниками и врачами.
Жена спортсмена была потрясена условиями проживания в трущобах: дом представляет собой 1 комнату без удобств и воды. Одновременно ее очень порадовало общение с девочками, которых не заботят дорогие телефоны и новые кроссовки. Единственная радость в жизни — получение качественного образования, хороших отметок, которые позволят поступить в вузы.
По словам Виктории, многие женщины из трущоб постоянно подвергаются физическому насилию. По этой причине очень важно поддерживать их, чтобы помочь обрести веру в себя.
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