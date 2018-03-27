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Кто был против «Женщины, которая поет»
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Кто был против «Женщины, которая поет» 

Рамблер 1 час назад
Алла Пугачёва сама придумала идею фильма о женщине, которая поёт. Но изначально лента называлась «Третья любовь». Как поясняла певица, первая любовь — это любовь к супругу, вторая — к ребёнку и третья — к песне. Однако по ходу съёмок режиссёр Александр Орлов понял, что название нужно сменить. Но и с самой исполнительницей главной роли возникли проблемы — то её предлагало заменить высокое начальство, то сама Пугачёва показывала строптивый нрав. Тем не менее, фильм получился. Вышедшая в 1978 году картина понравилась зрителям, а многие композиции из неё до сих пор популярны.
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