Сын-фрик Яковлевой нашел место в жизни

Покалеченный сын-фрик Яковлевой стал воспитателем

Великовозрастный сын актрисы Елены Яковлевой наконец нашел место в жизни. Мужчина, чье тело больше чем на половину покрывают татуировки и шрамы, стал воспитателем.

Недавно Елена Яковлева в разговоре с журналистами призналась, что ее сын Денис бросил учебу в Великобритании , потому что никак не определится, чем хочет заниматься. А между тем 27-летний наследник популярной актрисы женат. В соцсетях весьма неоднозначно высказались в адрес мужчины. К счастью, ситуация изменилась.

Яковлева объявила о том, что ее сын работает в школе.

"Сын устроился в "Школу Росатома" на должность воспитателя. Испытательный срок проходил в лагере в Пензенской области. Одно из главных требований было — знание английского языка, как-никак придется общаться с ребятами из разных уголков света. Дениска хорошо владеет иностранным, поэтому его с удовольствием приняли. Сейчас учит подростков следить за здоровьем, делать физические упражнения. Не зря несколько лет увлекался бодибилдингом. В компанию сын влился быстро, на одном из вечеров даже танцевал с ребятами, они с ним на одной волне! Ему очень понравилась стажировка. Вскоре отправится работать с детьми в другие города России. Я поддерживаю начинания сына", — цитирует Елену Яковлеву Starhit.

Сам Шальных доволен новым местом работы. "Мне приятно проводить время с пользой, при этом получать опыт и положительные эмоции. Когда погружен в любимое дело вместе с единомышленниками, меньше обращаешь внимания на негатив", — рассказал сын популярной актрисы.

vk.com/id48372789

Отметим, что Денис обладает нестандартной внешностью. Он татуирован буквально с головы до ног. Многочисленные татуировки единственный наследник актрисы делал в юности, выражая свой социальный протест. Впрочем, возможно, их появлению поспособствовала первая любовь Дениса — Маргарита, которая работала тату-мастером.