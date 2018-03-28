Ещё
Во всех ТЦ Ростовской области пройдут занятия по пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Во всех ТЦ Ростовской области пройдут занятия по пожарной безопасности 

РИА Новости 50 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар — РИА Новости. Спасатели проведут занятия по пожарной безопасности с персоналом всех торгово-развлекательных центров Ростовской области после трагедии в Кемерово. Соответствующая рекомендация была дана ГУМЧС России по региону на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
"Рекомендовать главному управлению МЧС России по Ростовской области провести занятия с персоналом всех торгово-развлекательных центров (комплексов) по знанию ими требований пожарной безопасности. Срок — до 1 мая 2018 года", — говорится в решении комиссии.
Кроме того, спасателям рекомендовано в этот же срок провести пожарно-тактические занятия в ТЦ и осмотреть источники наружного водоснабжения возле них.
Руководители торговых комплексов в свою очередь будут должны проводить ежеквартальные занятия по эвакуации посетителей и подготовить для обсуждения проблемные вопросы при обеспечении безопасности в торговых комплексах.
Ранее губернатор области Василий Голубев поручил провести повсеместную проверку пожарной безопасности в торговых центрах и кинотеатрах региона. «У нас говорят о том, что малый и средний бизнес не нужно проверять, но есть разные понятия проверок. Если есть угроза для жизни людей, проверяйте хоть каждый день», — сказал губернатор на заседании.
На сегодняшний день в регионе работает 54 крупных торгово-развлекательных центра и 36 кинотеатров.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.
Другие новости региона читайте здесь>>
РИА Новости: последние новости
Москвичи несут цветы и игрушки к представительству Кемеровской области Суд арестовал Витаса за стрельбу возле своего дома Барвихе на семь дней Тулеев проведет прием родственников погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово241
Названо окончательное число погибших в Кемерово421
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово125
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1111
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение