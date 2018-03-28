Во всех ТЦ Ростовской области пройдут занятия по пожарной безопасности

"Рекомендовать главному управлению МЧС России по Ростовской области провести занятия с персоналом всех торгово-развлекательных центров (комплексов) по знанию ими требований пожарной безопасности. Срок — до 1 мая 2018 года", — говорится в решении комиссии.

Кроме того, спасателям рекомендовано в этот же срок провести пожарно-тактические занятия в ТЦ и осмотреть источники наружного водоснабжения возле них.

Руководители торговых комплексов в свою очередь будут должны проводить ежеквартальные занятия по эвакуации посетителей и подготовить для обсуждения проблемные вопросы при обеспечении безопасности в торговых комплексах.

Ранее губернатор области Василий Голубев поручил провести повсеместную проверку пожарной безопасности в торговых центрах и кинотеатрах региона. «У нас говорят о том, что малый и средний бизнес не нужно проверять, но есть разные понятия проверок. Если есть угроза для жизни людей, проверяйте хоть каждый день», — сказал губернатор на заседании.

На сегодняшний день в регионе работает 54 крупных торгово-развлекательных центра и 36 кинотеатров.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.

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