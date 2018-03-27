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Киркоров неудачно спародировал Пугачеву
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Тулеев попросил прощения у Путина

Филипп Киркоров неудачно спародировал Аллу Пугачеву 

Лиза 3 часа назад
Фото: fkirkorov
Филипп Киркоров (50) на концерте в Таллине неожиданно вышел на сцену в цветном балахоне. Очень напоминающем те, что долгие годы являлись визитной карточкой Аллы Пугачевой (68). Кстати, придумал их для певицы отметивший в этом году 80-летний юбилей модельер Вячеслав Зайцев. Что касается Филиппа Киркорова, то его гардероб, в том числе сценический, исчисляется сотнями костюмов. Все очень дорогие и шьются для него на заказ лучшими дизайнерами. И вот во время выступления король поп-эстрады вышел на сцену в одеянии, напоминающем балахон. Об это стало известно Пугачевой, которая моментально опубликовала пост в соцсетях. Кажется, эта ее фраза теперь уйдет в народ:
Киркоров тут же отшутился в ответ:
Все, Аллуся, выслал Fedex из Таллина Overnight доставкой. В Шауляй «приступ» ностальгии одолел, да и Миколаса в зале хотелось приятно порадовать и удивить воспоминаниями о прекрасной юности!
Поклонники артистов оценили пародию: «Алла и Вы, Филипп, талантливы во многом. Спасибо за радость, которую Вы дарите людям», «Филя, тебе идет балахон!», «По-моему, гениально получилось!».
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