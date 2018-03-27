Киркоров неудачно спародировал Пугачеву

Филипп Киркоров неудачно спародировал Аллу Пугачеву

Киркоров тут же отшутился в ответ:

Все, Аллуся, выслал Fedex из Таллина Overnight доставкой. В Шауляй «приступ» ностальгии одолел, да и Миколаса в зале хотелось приятно порадовать и удивить воспоминаниями о прекрасной юности!