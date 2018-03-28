В Кемеровской области начались проверки мест массового скопления людей 

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Проверки мест с массовым пребыванием людей в Кемеровской области начаты, сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.
По числу жертв пожар в Кемерово — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
"Проверки начаты. Сейчас идут встречи с собственниками, все они готовятся к этим проверкам. По каким-то объектам уже пошли сформированные группы, надзорные органы… Сейчас готовится решение прокуратуры о проведении проверок всех подобного рода комплексов и не только. То есть мест с массовым пребыванием людей", — сказал Чернов на брифинге по ликвидации последствий пожара.