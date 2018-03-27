Бородина прокомментировала ссору с Жужей

В конце прошлого года Катя Жужа покинула телепроект Дом-2. Тогда Катя сообщила. что намерена заниматься собственным бизнесом, а также намекнула на изменения в личной жизни. Тогда же в Сети появились слухи о том, что Ксения Бородина и Жужа уже давно не являются подругами, а уход Кати с проекта напрямую связан с конфликтом с Ксенией.
Недавно Бородина общалась со своими поклонниками в прямой трансляции в микроблоге и заговорила о бывшей подруге. Ксения устала от вопросов про Катю и решила прояснить ситуацию. Предположения поклонников были верны — Ксения и Катя сильно поссорились.
По словам телеведущей, Жужа воспользовалась популярностью лучшей подруги, за что сильно поплатилась. Кроме того, катя сильно завидовала Бородиной.
«Всю шумиху, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги, она создала сама. У нее сейчас нет рекламы в аккаунте, и заканчивается совесть. Общение закончилось, потому что человек непорядочный, свинья, другим словом не могу ее назвать. Получила от меня все, я в свое время очень помогла ей воспитывать маленькую дочку, кормить, одевать и все остальное. Когда у человека появился аккаунт, я принимала участие в его раскрутке, все вы прекрасно это знаете, и делала это прекрасно понимая, что в дальнейшем это может помочь», — рассказала Бородина в трансляции.
Ксения просит поклонников больше не упоминать имя Кати Жужи в ее микроблоге.