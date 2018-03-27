Бородина прокомментировала ссору с Жужей

Ксения Бородина прокомментировала ссору с бывшей ведущей Дома-2

В конце прошлого года Катя Жужа покинула телепроект Дом-2. Тогда Катя сообщила. что намерена заниматься собственным бизнесом, а также намекнула на изменения в личной жизни. Тогда же в Сети появились слухи о том, что Ксения Бородина и Жужа уже давно не являются подругами, а уход Кати с проекта напрямую связан с конфликтом с Ксенией.

Недавно Бородина общалась со своими поклонниками в прямой трансляции в микроблоге и заговорила о бывшей подруге. Ксения устала от вопросов про Катю и решила прояснить ситуацию. Предположения поклонников были верны — Ксения и Катя сильно поссорились.

«Всю шумиху, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги, она создала сама. У нее сейчас нет рекламы в аккаунте, и заканчивается совесть. Общение закончилось, потому что человек непорядочный, свинья, другим словом не могу ее назвать. Получила от меня все, я в свое время очень помогла ей воспитывать маленькую дочку, кормить, одевать и все остальное. Когда у человека появился аккаунт, я принимала участие в его раскрутке, все вы прекрасно это знаете, и делала это прекрасно понимая, что в дальнейшем это может помочь», — рассказала Бородина в трансляции. По словам телеведущей, Жужа воспользовалась популярностью лучшей подруги, за что сильно поплатилась. Кроме того, катя сильно завидовала Бородиной.

Ксения просит поклонников больше не упоминать имя Кати Жужи в ее микроблоге.