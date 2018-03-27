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Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
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Ведущего загнобили за «омерзительные» пошлые комментарии в интервью с Миноуг 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Wikipedia
Поклонники певицы Кайли Миноуг обрушились с резкой критикой на австралийского ведущего Карла Стефановича, который во время интервью отпускал скабрезные фразы в ее адрес. На это обратило внимание австралийское издание news.com.au.
Зрители сочли сексистскими и эйджистскими комментарии Стефановича во время интервью для программы «60 минут». Ведущий беседовал с певицей о ее новом альбоме под названием Golden, который поступит в продажу в апреле. Особенно поклонников возмутили комментарии Стефановича относительно сексуальности Миноуг. В частности, он назвал ее шорты в в клипе Spinning Around «теми самыми горячими-горячими шортами».
Ведущий также обсудил с гостьей ее неудавшиеся отношения с актером Джошуа Сасс. «Можете ли вы прекратить появляться с этими невероятно красивыми болванами?», — обратился к ней Стефанович. Та неловко рассмеялась, ответив «да».
Однако больше всего поклонников Кайли смутил финал интервью, когда ведущий затеял разговор о позитивном отношении к жизни. «У вас это хорошо получается. Очевидно, что вы сексуальная 50-летняя», — констатировал ведущий. «Ну, спасибо. Хм, да, я пытаюсь. Я не знаю, что сказать», — в замешательстве ответила Миноуг.
«Только мне кажется жутким и омерзительным, как Карл Стефанович беседует с Кайли Миноуг о ее душевной боли по поводу жениха, который так грязно с ней поступил? Он действительно живет в своем собственном женоненавистническом мире», — негодует в Twitter пользователь Тоби Джонс.
«Бедная Кайли. Что за помоечное интевью», — пишут зрители, призывая отправить Стефановича в отставку.
Жители Австралии отмечают, что программа «60 минут» не первый раз демонстрирует сексуальную объективацию женщин. Так, недавно репортер Чарльз Уули назвал новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн «такой привлекательной».
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