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Проверка ТЦ на Камчатке выявила захламленные проходы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Проверка ТЦ на Камчатке выявила захламленные проходы 

Мир24 1 час назад
После трагедии в Кемерове на Камчатке начались массовые проверки пожарной безопасности торговых центров, сообщает телеканал «МИР 24». Всего в регионе более 230 объектов массового посещения. В первую очередь, проверяют торговые комплексы, крупные магазины. Инспекторы осматривают эвакуационные пути, системы оповещения о пожаре, наличие огнетушителей. С персоналом проводится инструктаж.
«Сегодня во время рейда в один из самых больших торгово-развлекательных центров Петропавловска были обнаружены нарушения, но не самые критичные: захламленные и узкие проходы, неверное расположение огнетушителей», — отметила государственный инспектор по пожарному надзору Светлана Прокофьева.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
Аналогичные мероприятия проходят по всей России. Так, в Екатеринбурге уже проверили крупнейший на Урале торговый центр «Гринвич». Грубых нарушений не оказалось, но несколько недочетов специалисты все же выявили. Не на всех лестничных маршах было обозначено направление эвакуации, а в детской комнате не открывалась одна из створок двери.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок. 28 марта объявлено в России днем траура. Во втоник и среду акции поминовения и скорби прошли во многих городах страны и за рубежом.
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