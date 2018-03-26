Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой

Одной из участниц юбилейного вечера поэта Ильи Резника в Кремле стала Алиса Голомысова — любимая ученица Аллы Пугачевой из ее мастерской эстрадного искусства Recital. Зрители ее знают по шоу "Голос. Дети" и по участию в новогодних телевизионных огоньках.

Видимо, во время съемки тех программ Алиса полюбилась и Юрию Аксюте — продюсеру дирекции музыкального вещания Первого канала. За кулисами он кинулся к ней, как к родной. Как говорят, девочка, которой так благоволят Пугачева и Аксюта, — дочь сотрудника Департамента образования Москвы по Восточному административному округу Александра Голомысова, который преподает спортивные бальные танцы.

После выступления со старым хитом Пугачевой "Эй, вы там, наверху" Алиса дала интервью Dni.Ru . "В школе у Аллы Борисовны нас учат вокалу, актерскому мастерству, хору, — рассказала девочка. — Друзья из школы, конечно, иногда завидуют мне, что я участвую в разных концертах, огоньках. Сама Пугачева на занятия в школу приходит не очень часто и с нами вместе не поет. Но всегда внимательно работает с каждым, объясняет, что надо сделать в той или иной песне, а мы показываем ей разные номера. Меня она хвалит обычно. Но постоянно говорит, что в каждой песне надо представлять определенный образ".

Dni.Ru/Феликс Грозданов

Поведал о тонкостях обучения у Пугачевой и отец девочки: "Три года длится первый курс, а вообще там можно учиться бесконечно. Сегодня, например, в школе творческого развития занимаются дети от пяти до 15 лет. И слухи, что там учатся только дети богатых родителей, не соответствуют действительности — там разные есть ученики".

Dni.Ru/Феликс Грозданов