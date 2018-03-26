Сын Табакова отказался общаться с Зудиной

В недавнем интервью старший сын Олега Табакова рассказал, что послужило причиной холодности в его отношениях с отцом и Мариной Зудиной . Также актер поведал о намерениях побороться за наследство.

Антон Табаков признался, что ранее был обижен на папу за то, что тот ушел из семьи, но позже простил родителя и наладил с ним общение. "Быстро забываю обиды, мне так легче существовать", — рассказал Антон. Также, актер уверил, что никогда не имел никаких претензий к новой жене метра и ни в чем ее не винил.

Вторая жена Олега Павловича значительно моложе Антона, поэтому мужчине было сложно найти общий язык с мачехой. "С Мариной Зудиной не общаюсь, поскольку она младше меня и всех моих друзей", — объяснил свою холодность к вдове метра актер.

В добавок, Табаков-младший прокомментировал слухи о том, что якобы все нажитое его отец переписал на Зудину, оставив своих детей без наследства: "Я допускаю, что так именно и произошло. Но лучше об этом спрашивать Марину", — прокомментировал актер.

По словам Антона Олеговича, возможно в будущем, он включится в борьбу за имущество родителя, но пока его горе слишком велико чтобы что-то предпринимать. "Наследство меня совсем не волнует. Я подожду какое-то время, когда я начну в принципе думать, а пока у меня другие заботы. Понимаете, у меня умер папа, и я об этом сильно сожалею. Я тоскую по нему, а не по его движимому или недвижимому имуществу, или чему-то материальному", — цитирует артиста сайт газеты "Комсомольская правда"

Сама Зудина вопросы о наследстве принимает в штыки. "В прессе пишут не соответствующие действительности данные. О том, какое на самом деле имущество, я не буду давать информацию", — жестко заявляет вдова.