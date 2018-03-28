Кемеровские власти обещают трудоустроить работников сгоревшего ТЦ

КЕМЕРОВО , 28 марта. / ТАСС /. Департамент труда и занятости населения Кемеровской области решит вопрос трудоустройства сотрудников и размещения бизнеса собственников и арендаторов сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» — по предварительным данным, рабочие места потеряли около 300 человек. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела организации трудоустройства Дмитрий Мелешкин.

"По данным справочников, в ТЦ зарегистрировано 116 организаций. Если по 3 человека в среднем, то около 300 человек [потеряли работу]. [Для решения вопроса трудоустройства] мы здесь [в штабе] и присутствуем: здесь служба занятости специально с базой вакансий, чтобы посмотреть потенциальные возможности — куда-то переместить их бизнес и сотрудников", — сказал Мелешкин.

Он добавил, что список людей, потерявших работу, составляется. «Найти, с кем заключены договоры аренды с собственниками, не представляется возможным, потому что собственники разные. Пока мы в процессе, пользуемся общедоступными сведениями», — отметил Мелешкин.

В ТЦ «Зимняя вишня» полностью выгорели четыре этажа, но на первом частично сохранились магазины с товаром. В здании темно, для освещения используются световые столбы. Собственники и арендаторы собираются пройти в сопровождении экстренных служб в ТЦ.

Ранее сообщалось, что ущерб от пожара оценивается в 3 млрд рублей — он не был застрахован. Утраченное имущество арендаторов оценивается в 1 млрд рублей. Сгорело 1,5 тыс. кв. метров площадей.

О пожаре в Кемерове

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 27 погибших.