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Источник: собственника ТЦ в Кемерове исключили из плана проверок из-за «надзорных каникул»
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Источник: собственника ТЦ в Кемерове исключили из плана проверок из-за «надзорных каникул» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Секрет Фирмы
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Собственника торгового центра «Зимняя вишня» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ОАО «ККК») — исключили из плана проверок на 2016 год, так как он относится к субъектам малого предпринимательства. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Пожарный надзор включил Кемеровский кондитерский комбинат — собственника здания ТЦ «Зимняя вишня» — в план проверок на 2016 год, но по требованию прокуратуры ОАО «ККК» было исключено из плана проверок на основании его принадлежности к субъектам малого предпринимательства, для которого с 2016 года вводились «надзорные каникулы», — сказал он.
Из-за объявленных «надзорных каникул» не проводили проверку и ООО «Зимняя вишня Кемерово», которое осуществляло хозяйственную деятельность на четвертом этаже этого торгового центра. Этому предприятию, генеральным директором которого является Наталья Судденок, принадлежали три кинозала, детская игровая площадка и развлекательная зона с игровыми автоматами. По информации федеральной службы государственной статистики Кемеровской области ООО «Зимняя вишня Кемерово» также относится к объектам малого бизнеса.
В июле 2015 года президент РФ подписал закон о введении «надзорных каникул» для малого бизнеса. Закон установил трехлетний запрет с 1 января 2016 года на проведение органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса.
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