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Стало известно о смерти рэпера Babangida
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Стало известно о смерти рэпера Babangida 

Рамблер 40 минут назад
Журналист Олег Кашин сообщил о смерти рэпера Babangida.
«Говорят, что умер Бабангида. Самый крутой в русском рэпе чувак», — написал Кашин в своем Telegram-канале.
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Babangida, чье настоящее имя Александр Бакулин, также известен как Боб, Мастер Капюшон; ранее — Dr. Goebbelz. Является наиболее ярко выраженным представителем андеграунда в русском рэпе. Неотъемлемым атрибутом его творчества стала анонимность. Так, кроме имени, фамилии, города проживания и даты рождения о Babangida ничего достоверно неизвестно.
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