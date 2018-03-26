Стало известно о смерти рэпера Babangida

Журналист Олег Кашин сообщил о смерти рэпера Babangida.

«Говорят, что умер Бабангида. Самый крутой в русском рэпе чувак», — написал Кашин в своем Telegram-канале.

Babangida, чье настоящее имя Александр Бакулин, также известен как Боб, Мастер Капюшон; ранее — Dr. Goebbelz. Является наиболее ярко выраженным представителем андеграунда в русском рэпе. Неотъемлемым атрибутом его творчества стала анонимность. Так, кроме имени, фамилии, города проживания и даты рождения о Babangida ничего достоверно неизвестно.