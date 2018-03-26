Леонид Ярмольник попал в базу «Миротворца»

Леонид Ярмольник попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российский актёр театра и кино, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за антиукраинской пропаганды.

Как сообщается на сайте, Ярмольник внесен в базу данных за "открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине " и "антиукраинскую пропаганду".

Также отмечается, что у актера в Крыму запланированы гастроли 19 и 20 апреля. Многие российские знаменитости попадали в базу "Миротворца" в том числе и за посещение полуострова.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.