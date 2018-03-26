Ещё
Успенская будет судиться со стюардессой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Любовь Успенская намерена судиться со стюардессой, не пустившей ее в самолет 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: ТАСС
Певица считает, что никаких противоправных действий не совершала. Справедливости она намерена добиваться через суд, с помощью своих адвокатов.
В минувшую пятницу, 23 марта, Любовь Успенская была снята с рейса Москва-Омск за неподобающее поведение на борту. Впрочем, сама певица не считает, что в чем-то виновата. По ее словам, из-за некомпетентности сотрудника авиакомпании у нее едва не сорвался весь тур.
«Я ведь летела в тур, могла назло вывести своих музыкантов из самолета, тогда бы вывели всех пассажиров. Я бы этого не допустила, а компания легко бы это сделала. Это Позор! Я всегда с этой компанией летаю, а тут эта особа, которая без проблем всем алкоголь разливает, а меня почему-то решила обидеть», — написала Успенская в соцсетях.
Несколько позже с артисткой связались журналисты программы "Ты не поверишь!", которым певица рассказала, что намерена судиться со стюардессой, не пустившей ее в самолет.
«Я буду подавать в суд. Уже поговорила с адвокатами. У меня есть свидетели, готовы подтвердить мою версию. Теперь адвокаты займутся этой проблемой, и я надеюсь, такого больше никогда не повторится», — прокомментировала ситуацию знаменитость.
Добавим, что Успенская — не первая, кто оказывается в подобных обстоятельствах. Ранее за отказ следовать инструкциям бортпроводников с рейса была снята жена футболиста Аршавина. Несмотря на то, что около полутора месяцев женщина не признавала свою вину, ей все же пришлось выплатить "Аэрофлоту" компенсацию за задержку рейса.
Teleprogramma.pro: последние новости
Супруга Леонтьева молит певца бросить сцену Лолита рассекретила причину исчезновения Понаровской Коллеги по театру обвиняют вдову Олега Табакова в деспотизме и всевластии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом102
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»171
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня10
Новый антироссийский шаг160
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы366
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение