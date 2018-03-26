Успенская будет судиться со стюардессой

Любовь Успенская намерена судиться со стюардессой, не пустившей ее в самолет

Певица считает, что никаких противоправных действий не совершала. Справедливости она намерена добиваться через суд, с помощью своих адвокатов.

«Я ведь летела в тур, могла назло вывести своих музыкантов из самолета, тогда бы вывели всех пассажиров. Я бы этого не допустила, а компания легко бы это сделала. Это Позор! Я всегда с этой компанией летаю, а тут эта особа, которая без проблем всем алкоголь разливает, а меня почему-то решила обидеть», — написала Успенская в соцсетях. В минувшую пятницу, 23 марта, Любовь Успенская была снята с рейса Москва-Омск за неподобающее поведение на борту. Впрочем, сама певица не считает, что в чем-то виновата. По ее словам, из-за некомпетентности сотрудника авиакомпании у нее едва не сорвался весь тур.

«Я буду подавать в суд. Уже поговорила с адвокатами. У меня есть свидетели, готовы подтвердить мою версию. Теперь адвокаты займутся этой проблемой, и я надеюсь, такого больше никогда не повторится», — прокомментировала ситуацию знаменитость. Несколько позже с артисткой связались журналисты программы "Ты не поверишь!", которым певица рассказала, что намерена судиться со стюардессой, не пустившей ее в самолет.