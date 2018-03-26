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Супруга Леонтьева молит певца бросить сцену
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Супруга Леонтьева молит певца бросить сцену 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Людмила Исакович переживает о здоровье мужа. Полученная исполнителем травма все чаще дает о себе знать.
В 2019 году Валерию Леонтьеву исполнится 70 лет, однако, глядя на энергичного и заводного певца, с трудом верится, что ему столько лет. Тем не менее, чтобы поддерживать имидж этакого живчика, певцу требуется масса усилий.
В 1970-е годы исполнитель во время выступления получил серьезную травму — порвал мениск. Ему были сделаны несколько операций, но сильные боли в ноге все равно оставались и требовалось постоянное хирургическое вмешательство.
С возрастом травма все чаще дает о себе знать. Леонтьеву в свое время подбирали курс упражнений и выписывали дорогостоящие препараты. Порой случалось и так, что исполнителю приходилось выступать с тростью, преодолевая адские боли. Он пел, танцевал, а за кулисами падал почти без чувств.
Супруга артиста Людмила Исакович знает, какие муки испытывает певец и молит его бросить сцену, так как гастроли отнимают много сил, а он уже не молод. Жена певца знает, что его обожает публика, но, по ее мнению, Валерию пора подумать о себе.
Тем не менее, перестать выступать Леонтьев не намерен. Он решил держаться до конца, так как валяться на диване не в его характере, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Starhit.
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