Супруга Леонтьева молит певца бросить сцену

Людмила Исакович переживает о здоровье мужа. Полученная исполнителем травма все чаще дает о себе знать.

В 2019 году Валерию Леонтьеву исполнится 70 лет, однако, глядя на энергичного и заводного певца, с трудом верится, что ему столько лет. Тем не менее, чтобы поддерживать имидж этакого живчика, певцу требуется масса усилий.

В 1970-е годы исполнитель во время выступления получил серьезную травму — порвал мениск. Ему были сделаны несколько операций, но сильные боли в ноге все равно оставались и требовалось постоянное хирургическое вмешательство.

С возрастом травма все чаще дает о себе знать. Леонтьеву в свое время подбирали курс упражнений и выписывали дорогостоящие препараты. Порой случалось и так, что исполнителю приходилось выступать с тростью, преодолевая адские боли. Он пел, танцевал, а за кулисами падал почти без чувств.

Супруга артиста Людмила Исакович знает, какие муки испытывает певец и молит его бросить сцену, так как гастроли отнимают много сил, а он уже не молод. Жена певца знает, что его обожает публика, но, по ее мнению, Валерию пора подумать о себе.