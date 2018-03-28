Бородина извинилась за фейк о Кемерово

Телеведущая Ксения Бородина извинилась за публикацию фейка о трагедии в кемеровском ТРК «Зимня вишня», где на пожаре погибли 64 человека.
«Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность», — написала Бородина в Instagram, являющаяся в этой соцсети одним из самых популярных пользователей.
В этой связи телеведущая заявила, что признает свою ошибку, напомнив, что погибли «в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети».
Также Бородина размесила на своей странице видео, с фотографиями погибших в о время пожара 25 марта в Кемерово.
Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек.
Сразу после трагедии в соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Позже выяснилось, что недостоверную информацию распространил украинский пранкер Евгений Вольнов, о котором подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД.