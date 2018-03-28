Ксения Бородина извинилась за фейк о Кемерово

«Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность», — написала Бородина в Instagram, являющаяся в этой соцсети одним из самых популярных пользователей. Телеведущая Ксения Бородина извинилась за публикацию фейка о трагедии в кемеровском ТРК «Зимня вишня», где на пожаре погибли 64 человека.

В этой связи телеведущая заявила, что признает свою ошибку, напомнив, что погибли «в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети».

Также Бородина размесила на своей странице видео, с фотографиями погибших в о время пожара 25 марта в Кемерово

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек.