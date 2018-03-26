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Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
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Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе 

Дни.ру 4 часа назад
В эфире одного их федеральных каналов шоумен Валдис Пельш поведал о страшном заболевании. Недуг очень отразился на качестве жизни звезды, теперь он вынужден во многом себя ограничивать.
Пельш появился в утренней программе Елены Малышевой "Жить здорово", он откровенно рассказал о своих страданиях от приступов панкреатита. Недуг мучил звезду десять лет назад, но ощущения от адских приступов Валдис не может забыть до сих пор.
"Надо сказать, что боль настолько сильная, что она запоминается на всю жизнь. Считается, что эти боли сильнее в два раза родовых. Так что мне нельзя сказать: "Зато вы не рожаете", потому что я рожал аж два раза", — пытался отшутиться шоумен. Также мужчина добавил, что медики практически вытащили его с того света, ситуация была весьма и весьма сложная — его диагноз панкреонекроз.
В то время Елена Малышева была рядом с Пельшем, как могла старалась поддержать коллегу по цеху. Она рассказала, как Валдис переносил невзгоды:
"Могу сказать, каким я тебя помню. Я помню, как ты лежишь в реанимации весь в поту. И ты со мной еще и разговариваешь. Следующей день: ты весь сухой, и я не могу даже понять — в сознании ты или нет. И каждый раз я вспоминаю твою жену Свету, которую искренне считаю твоим ангелом-хранителем".
Теперь шоумен вынужден постоянно соблюдать диету, он исключил из своего рациона алкоголь, жирное, острое и газированные напитки. Звезда уверяет, что соблюдать диету не сложно, так как воспоминания о перенесенной муке очень мотивируют на ведение здорового образа жизни. Звезда посоветовал поклонникам заботится о своем здоровье, обращаться за медицинской помощью и не пренебрегать профилактической диагностикой.
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