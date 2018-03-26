Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской

Лолита раскрыла тайну исчезновения Ирины Понаровской

"Ира очень хрупкая. И этот мир, шоу-бизнеса, на самом деле все, кто в нем выживают, — это мужики. Не важно женщина ты или мужчина — ты мужик", — начала свой рассказ Милявская. По мнению "леди без комплексов" Ирина Витальевна не может вынести критики, постоянных пересудов, сплетен и копания в грязном белье.

"Ира породы настоящих женщин. Когда она поняла, что она хочет уйти, что что-то ей в себе не нравится, она перфекционист и в голосе, во всем она перфекционист, во внешности. Я думаю именно поэтому она решила просто отойти от дел", — пояснила певица.

Лолита уже много лет дружит Ириной Витальевной. Первое появление Милявской на сцене произошло благодаря Понаровской. Именитая певица заметила 16-летнюю Лолу слоняющейся за сценой одного украинского концертного зала. Дива пригласила будущую звезду к себе на бек-вокал в ВИА "Поющие гитары". Милявская выступила в составе коллектива всего несколько раз, но этого оказалось достаточно, чтобы между девушками завязались близкие отношения.

12 марта Ирине исполнилось 65 лет. Последний альбом артистки увидел свет в 2008 году. Пластинка получила название "Поет Ирина Понаровская". Вот уже несколько лет знаменитость не выпускает релизы и предпочитает не посещать телепередачи. По словам концертного директора Понаровской, та вовсе не затворница. Напротив, исполнительница часто посещает различные выставки и особо сосредоточена на семье и маленьком внуке.