В Кремле отказались комментировать поведение кемеровских властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку поведению и заявлениям кемеровских властей, прозвучавших после трагедии в «Зимней вишне». Его слова в среду, 28 марта, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Главное, разобраться в том, что произошло. А потом давать оценки. Большего ничего сказать не могу и не буду», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать в частности, заявление вице-губернатора Кузбасса Владимира Чернова , обвинившего митингующих в Кемерове в попытке дискредитировать власть.

«Хотел бы обратить ваше внимание на слова президента, когда он встречался с инициативной группой кемеровчан, когда он приехал в морг. Путин сказал, что какие-то решения и оценки давать скоропалительно под камеры вряд ли уместно», — напомнил Песков.

Представитель Кремля также отказался комментировать заявления губернатора области Амана Тулеева . «Это не моя работа. Я не являюсь пресс-секретарем Тулеева», — сказал Песков.

Утром 27 марта у здания областной администрации в Кемерове прошла незапланированная массовая акция горожан, потребовавших от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Собравшиеся ждали, что перед ними выступит глава региона, и потребовали его отставки. Однако Тулеев не приехал и обвинил протестующих в том, что они не родственники погибших, а «постоянные бузотеры».

Прибывший в Кемерово президент России встретился с инициативной группой в холле морга местной медико-санитарной части. Жители спросили президента, не планируется ли отставка губернатора. «Нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — ответил Путин.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. Погибли как минимум 64 человека, в том числе 41 ребенок.