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Тело Мавроди оказалось никому не нужно
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Тело Мавроди после смерти оказалось никому не нужно 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
За телом основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди до сих пор никто не обращался в морг. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Издание уточняет, что тело может храниться в морге в течение семи дней. Если за этот срок никто не пожелает забрать его, Мавроди будет похоронен за государственный счет.
Ранее стало известно, что младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить своего родственника рядом с родителями.
62-летний Мавроди скончался 26 марта в Москве после госпитализации с жалобой на боли в области сердца. Источник в медицинских кругах рассказал радиостанции «Говорит Москва», что основатель МММ страдал несколькими хроническими заболеваниями, в частности язвой и атеросклерозом, также у него имелись признаки запоя.
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