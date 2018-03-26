Бузова запускает свое реалити-шоу

«Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 млн подписчиков в Инстаграме, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!» — поделилась Ольга своей радостью с поклонниками, сообщает пресс-служба для "СтарХита".

Ольга сама будет отслеживать весь контент и решать, что именно увидят телезрители в рамках ее реалити-шоу. Примечательно, что впервые на телевидении появляется канал, который полностью посвящен одной персоне.