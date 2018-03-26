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Бузова запускает свое реалити-шоу
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Ольга Бузова объявила о запуске собственного реалити-шоу 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
За последний год Ольга Бузова добилась потрясающий успехов не только на телевидении, но и в музыке — сейчас начинающая певица является одной из самых востребованных артисток и не собирается останавливаться на достигнутом. В следующее воскресенье стартует «БузоваTV» на телеканале ТНТ4, в котором будут собраны все шоу с участием Бузовой.
Ольга сама будет отслеживать весь контент и решать, что именно увидят телезрители в рамках ее реалити-шоу. Примечательно, что впервые на телевидении появляется канал, который полностью посвящен одной персоне.
«Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 млн подписчиков в Инстаграме, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!» — поделилась Ольга своей радостью с поклонниками, сообщает пресс-служба для "СтарХита".
Напомним, что недавно Ольге предложили еще и заняться политикой. Как стало известно, Ольга покорила Партию ветеранов России, которые рассматривают возможность выдвинуть телеведущую в кандидаты на пост мэра Москвы. Выборы пройдут уже в сентябре этого года.
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