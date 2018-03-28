Власти Кемерово пригрозили ответственностью за ложную информацию о пожаре в ТЦ

По его словам, в данный момент идет поиск людей, заявивших о пропавших без вести родственниках.

"Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть подзуживает. Но это очень серьезный вопрос", — сказал Чернов.

Так он ответил на вопрос о данных инициативной группы граждан, куда якобы поступили заявления о пропаже родственников. Согласно этим данным, жертвами трагедии могли стать 78 человек. По официальным данным, погибли 64 человека.

Он подчеркнул, что если эта информация в заявлениях окажется ложной, людей привлекут к ответственности.