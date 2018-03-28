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Власти Кемерово пригрозили ответственностью за ложную информацию о пожаре в ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Власти Кемерово пригрозили ответственностью за ложную информацию о пожаре в ТЦ 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что власти региона и правоохранительные органы проверяют сообщения, согласно которым число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» могло быть выше официальных цифр, передает РИА «Новости».
По его словам, в данный момент идет поиск людей, заявивших о пропавших без вести родственниках.
"Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть подзуживает. Но это очень серьезный вопрос", — сказал Чернов.
Так он ответил на вопрос о данных инициативной группы граждан, куда якобы поступили заявления о пропаже родственников. Согласно этим данным, жертвами трагедии могли стать 78 человек. По официальным данным, погибли 64 человека.
Он подчеркнул, что если эта информация в заявлениях окажется ложной, людей привлекут к ответственности.
Ранее в МЧС сообщили об отсутствии пропавших без вести после пожара в Кемерово.
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