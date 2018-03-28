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Тела всех погибших при пожаре в Кемерове обнаружены
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тела всех погибших при пожаре в Кемерове обнаружены 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Спасатели обнаружили тела всех 64 погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», без вести пропавших в результате пожара в ТЦ нет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МЧС России Владлена Аксенова.
«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — сказал Аксенов. Он не уточнил, идет ли речь о том, что в здании не найдены тела пропавших, или что таких людей в принципе нет.
Замглавы МЧС добавил, что тела погибших переданы Следственному комитету, опознаны 27 человек.
Вместе с тем, как сообщает «Интерфакс», в списке пропавших без вести, который составляют кемеровские активисты, числятся 77 человек. «25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население», — сказал член инициативной группы Расим Яролиев.
Днем 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» случился пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из них до сих пор остаются в больницах.
Основная версия случившегося — неисправность проводки. Следователи предполагают, что ТЦ не работали аварийные выходы, а пожарная сигнализация была выключена. Заведено уголовное дело по трем статьям. Всем пятерым задержанным предъявлены обвинения.
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