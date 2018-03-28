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В Уфе эвакуировали посетителей торгового центра
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Уфе эвакуировали посетителей торгового центра 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе 28 марта из торгового центра «Меркурий» эвакуировали десятки посетителей и сотрудников. Сигнал тревоги прозвучал около 11:30 часов. Фотографии с места событий прислала в редакцию Ufa1 читательница.
— Что происходит в «Меркурии»? Учебная тревога или нет? — спрашивает Наталья Мудрик.
За разъяснениями корреспондент Ufa1 обратился к представителям республиканского МЧС. Как выяснилось, тревога была учебной, никакой опасности для посетителей ТЦ нет.
— На месте проводятся пожарно-тактические учения, — сообщили в пресс-службе МЧС республики. — В ходе проверки выясняется, как организована эвакуация и как происходит взаимодействие пожарных в случае ЧП, — пояснили в ведомстве.
Как стало известно корреспонденту Ufa1, в настоящее время в Театре оперы и балета также проводится проверка системы безопасности. Эвакуация сотрудников не проводилась.
После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек, мэр Уфы Ирек Ялалов поручил проверить все места массового скопления населения в башкирской столице. Учебные эвакуации по поручению Главы республики Рустэма Хамитова начали по всей Башкирии.
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