В Уфе эвакуировали посетителей торгового центра

Уфе 28 марта из торгового центра «Меркурий» эвакуировали десятки посетителей и сотрудников. Сигнал тревоги прозвучал около 11:30 часов. Фотографии с места событий прислала в редакцию Ufa1 читательница.

— Что происходит в «Меркурии»? Учебная тревога или нет? — спрашивает Наталья Мудрик.

За разъяснениями корреспондент Ufa1 обратился к представителям республиканского МЧС . Как выяснилось, тревога была учебной, никакой опасности для посетителей ТЦ нет.

— На месте проводятся пожарно-тактические учения, — сообщили в пресс-службе МЧС республики. — В ходе проверки выясняется, как организована эвакуация и как происходит взаимодействие пожарных в случае ЧП, — пояснили в ведомстве.

Как стало известно корреспонденту Ufa1, в настоящее время в Театре оперы и балета также проводится проверка системы безопасности. Эвакуация сотрудников не проводилась.