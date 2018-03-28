В Тюменской области после трагедии в Кемерове началась проверка торговых центров 

В Тюменской области начали проверять места массового скопления граждан, в том числе торговые центры. Проходят учебные эвакуации по пожарной безопасности, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. «В течение ближайших 10 дней на территории юга Тюменской области будет проверено порядка 100 объектов (торговые центры, торгово-развлекательные центры, детские сады, учебные заведения и другие места с массовым пребыванием людей)», — заявил начальник территориального органа МЧС Сергей Зиневич.
Он также выразил соболезнования родственникам жертв пожара в Кемерове.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске прошли пожарные учения в Доме правительства.
Также ФБА «Экономика сегодня» сообщало об акциях в Санкт-Петербурге в память о трагедии в Кемерове.