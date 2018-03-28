Ещё
В Тюменской области после трагедии в Кемерове началась проверка торговых центров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Тюменской области после трагедии в Кемерове началась проверка торговых центров 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Тюменской области начали проверять места массового скопления граждан, в том числе торговые центры. Проходят учебные эвакуации по пожарной безопасности, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. «В течение ближайших 10 дней на территории юга Тюменской области будет проверено порядка 100 объектов (торговые центры, торгово-развлекательные центры, детские сады, учебные заведения и другие места с массовым пребыванием людей)», — заявил начальник территориального органа МЧС Сергей Зиневич.
Он также выразил соболезнования родственникам жертв пожара в Кемерове.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске прошли пожарные учения в Доме правительства.
Также ФБА «Экономика сегодня» сообщало об акциях в Санкт-Петербурге в память о трагедии в Кемерове.
RT на русском: последние новости
Умер Олег Анофриев В союзе страховщиков оценили ущерб от пожара в ТЦ Кемерова в 3 млрд рублей В Кемерове простились с учительницей, выводившей детей из «Зимней вишни»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке180
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово373
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома41
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Захарова плачет третий день73
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение