Глава МЧС региона проведет проверки торговых центров Самарской области

«В Самарской области — 140 торгово-развлекательных центров, площадь которых — более трех тысяч квадратных метров. 80 из них имеют независимую оценку пожарного риска, которая делается добровольно, о соответствии объекта предъявляемым требованиям. За 2017 год мы провели 12 проверок, в 2018 году — две. Выявлено было 86 нарушений, 53 из которых на сегодняшний день устранены. Также три руководителя торговых центров наказаны штрафами за нарушения», — рассказал о нынешнем положении дел в этой сфере Олег Бойко.

Глава областного МЧС утверждает, что нарушений, из-за которых можно было бы приостановить деятельность торговых центров по решению суда, в Самарской области не выявлено.

«После выявления нарушений мы выносим предписания владельцу торгового центра либо в некоторых случаях арендатору площадей, в зависимости от того, что прописано в договорах между ними. Далее дается время на устранение этих нарушений — от трех месяцев и больше. Затем мы проводим повторную проверку — выясняем, устранили ли нарушения», — пояснил Олег Бойко.

«В торговых центрах Самарской области в 2017 году было шесть пожаров, еще один — в 2018 году. Все они были потушены в кратчайшие сроки. Один из крупных пожаров 2017 года произошел в торговом центре «Амбар». При возгорании сработала пожарная сигнализация, а персонал вел себя очень грамотно. В итоге все покинули торговый центр. Кроме того, в ТЦ сработала автоматическая система пожаротушения. Благодаря этому очаг возгорания был сразу локализован, огонь не распространялся», — рассказал Олег Бойко.

По словам начальника ГУ МЧС России по Самарской области, судя по данным проходивших ранее проверок, «в Самарской области все торговые центры безопасны». Но как признал Олег Бойко, эти проверки были плановыми. То есть руководитель торгового центра и весь персонал заранее точно знали, когда в здание придут ревизоры, причем задолго до их визита.

Глава регионального МЧС пообещал в ближайшее время провести «прозрачные» проверки торговых центров заявив, что будет присутствовать на них лично: «Проверки будем проводить с представителями Общественной палаты и в присутствии журналистов. Мы уже подготовили план и направили его в прокуратуру на согласование. Обратим особое внимание на отделку потолков, отделку стен, на знание персоналом своих обязанностей и действий при ЧС, а также на исправность всех систем пожаротушения».

Пожарные обещают обратить внимание и на нарушения, о которых пишут пользователи соцсетей.