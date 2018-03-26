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Собчак обвинили в пиаре на костях
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Подписчики обвинили Собчак в пиаре на костях 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Журналист Ксения Собчак оставила в Instagram эмоциональный пост о виновных в кемеровской трагедии. Однако подписчики ее не поддержали, а обвинили в пиаре на горе родителей.
Телеведущая и журналист Ксения Собчак, ранее участвовавшая в президентских выборах, заявила, что муниципальным властям наплевать на россиян, поскольку «от ваших голосов ничего не зависит». Об этом она написала в Instagram.
«Губернаторам и мэрам всегда на вас наплевать, потому что от ваших голосов на самом деле ничего не зависит. Что объединяет Волоколамскую свалку за закрытие которой я борюсь, и ужасную трагедию в Кемерово? То, что и Воробьев и Тулеев не могут и не умеют быть со своим народом. Казалось бы, ну вот почему не приехать, не обнадежить, не посочувствовать? Почему так сложно присоединиться? Потому что «народ» воспринимается этими начальниками как нечто отдельное. С чем надо коммуницировать только в огороженных пространствах с металлоискателями и охраной», — считает Собчак.
Однако вместо поддержки на журналистку обрушилась критика подписчиков:
«Она давит на больное место, в угоду себе. Бессовестная. Могла просто выложить соболезнование и все. Ан нет, целый политический лозунг. Ни совести…ни сердца», — заявила crimswet.
«Кто о чем, а эта пиарится на народном горе», — написала minec2626.
«На смертях детей решила свой нулевой рейтинг поднять? Тварь!», — эмоционально отреагировала Елена.
По погибшим в Кемерово объявлен межконфессиональный молебен. Погибли 64 человека.
Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог здания.
Отмечается, что ТРК не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.
По делу о пожаре в Кемерово задержаны четыре человека.
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