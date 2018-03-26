Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену

Жена умоляет больного Леонтьева плюнуть на сцену

Певцу все труднее даются выступления. Кажется, пора подумать о покое.

"Сетку на грудь, ракушку побольше на причинное место — и вперед!" — говорит о нем Максим Галкин. Однако мало кто знает, каких усилий это стоит артисту. В будущем году Валерий Леонтьев разменяет восьмой десяток лет. А кажется, что он все такой же энергичный и заводной на сцене.

"Обрыв мениска — дело такое: края отмирают, жуткие боли снова и снова, поэтому требуются постоянные операции", — поясняют врачи. С 70-х годов, когда Леонтьев травмировался на концерте, его постоянно тревожит боль в ноге. Тогда он порвал мениск, перенес несколько операций, но это мало помогло.

Говорят, травма все чаще дает о себе знать. Звезде периодически подбирали специальные упражнения, выписывали дорогие лекарства, однако болезнь возвращалась. После двух операций на правом колене Леонтьев вынужден время от времени чистить сустав. Бывали случаи, когда артисту приходилось выходить на сцену с тростью. Превозмогая сильнейшие боли, он пел и танцевал, а за кулисами едва не терял сознание.

"Люся уже несколько месяцев задает ему вопрос: "Когда ты бросишь сцену, гастроли? — цитирует друзей пары StarHit. — Перелеты, выступления отнимают много сил, а ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе. Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки свою жизнь он посвятил музыке". Жена певца Людмила Исакович видит, как он мучится, и просит его уйти на покой.

Плюнуть на сцену и уйти на покой Леонтьев вряд ли сможет. "Лежать на диване и копить жир — это не для меня, — признался певец. — Я решил держаться до конца!"