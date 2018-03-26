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Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
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Виктор Логинов выразил соболезнования землякам из Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Уроженец города Кемерово, где произошла трагедия в торговом центре, актер Виктор Логинов выразил соболезнования землякам, а также уверенность, что виновные будут наказаны.
"Родина моя, сердцем я с тобой… виновные должны быть наказаны", — написал Логинов ("Счастливы вместе") в социальной сети Instagram.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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