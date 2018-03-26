Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова 

Роль Глеба Жеглова в ленте «Место встречи изменить нельзя» стала для Владимира Высоцкого предпоследней, но она же считается одной из лучших в его фильмографии. Между тем, братья Вайнеры, авторы романа «Эра милосердия», по которому и был снят фильм, хотели, чтобы роль капитана Жеглова играл фактурный актёр. Но Высоцкий сумел убедить их, что именно он должен играть Жеглова. Однако в первый день съёмок Высоцкий обратился к режиссёру Станиславу Говорухину с неожиданной просьбой — он попросил отпустить его со съёмок.