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Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
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Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова 

Рамблер 2 часа назад
Роль Глеба Жеглова в ленте «Место встречи изменить нельзя» стала для Владимира Высоцкого предпоследней, но она же считается одной из лучших в его фильмографии. Между тем, братья Вайнеры, авторы романа «Эра милосердия», по которому и был снят фильм, хотели, чтобы роль капитана Жеглова играл фактурный актёр. Но Высоцкий сумел убедить их, что именно он должен играть Жеглова. Однако в первый день съёмок Высоцкий обратился к режиссёру Станиславу Говорухину с неожиданной просьбой — он попросил отпустить его со съёмок.
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