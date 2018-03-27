Бывшую жену обвинили в похищении Джигарханяна

Журналисты продолжают разбираться в скандале, разгоревшемся после неожиданного ухода Армена Джигарханяна от своей молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Репортеры поговорили с подругой прославленного артиста, журналисткой Наталией Корнеевой, работавшей в театре Джигарханяна завлитом и пресс-секретарем.

Все началось с того, что в середине октября 2017 года Виталина сообщила о пропаже мужа. Она не понимала, что за друзья увезли Джигарханяна в больницу. Она обратилась в полицию и призналась, что переживает за мужа, которому было необходимо принимать лекарства и строго следить за питанием, поскольку он инсулиновый диабетик. Когда артиста нашли в одной из столичных клиник, он сообщил, что не хочет видеть Виталину и ему хорошо рядом с друзьям.

Корнеева высказала уверенность, что Джигарханяна похитили, и якобы руку к этому приложила его экс-супруга Татьяна Власова.

"Мое мнение, Татьяна была в сговоре с "друзьями"-похитителями-вымогателями. Это ее месть и месть, прежде всего, Армену. Во-первых, "близкого друга" она знает 20 лет и отзывается о нем как об "очень порядочном" человеке. Я думаю, с ее ведома все случилось", — цитирует Наталью Корнееву сайт "Комсомольская правда".

Женщина заявила, что Джигарханяну прекрасно жилось с молодой женой, потому что у нее "золотой характер". При этом сам артист не отличался покладистым нравом и якобы не мог снести, что Виталина была директором в его театре. Корнеева рассказала: "Театр на самом деле такая бюрократическая контора! У нее, бывало, бумаги на подпись скапливались на столе до потолка, и она часами просиживала в бухгалтерии, потому что нужно было во все вникнуть, прежде чем подписать. Армен, конечно, во все это не вникал, а только ревновал ее к должности директора и злился, и палки в колеса пытался вставлять. А когда она объясняла ему, что тот или иной спектакль нужно поставить, чтобы отработать долги по налогам, а "иначе тебя посадят", он орал: "Кто меня посадит?! Я сейчас Собянину позвоню!" Он вообще-то большой грубиян и самодур. Я как-то сказала ей в шутку: "У вас золотой характер. У меня бы он давно стоял в углу на коленях и просил прощения". А она в ответ: "Мне его жалко. Я один раз попробовала строго с ним, а он заплакал".

Корнеева заключила, что театр Джигарханяна изначально был "мертворожденное дитя". Она пояснила: "Свою первую труппу Джигарханян попросту "съел". Он мне в интервью говорил, что главное чувство, которое он испытывает в профессии — зависть. И действительно, всех режиссеров и актеров, в ком была искра божия, он выжил из театра. За двадцать лет не породил ни одной звезды, и ни одного знакового спектакля после себя он не оставит".