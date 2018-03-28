Губернатор Кировской области встретился с представителями торговых центров

Игорь Васильев провёл совещание по соблюдению противопожарной безопасности и проведению внеплановых проверок с представителями крупных торгово-развлекательных центров Кирова, передает пресс-служба областного правительства.

Глава региона призвал владельцев ТЦ усовершенствовать систему эвакуации и проводить регулярные пожарные учения при участии общественности. Об обеспечении противопожарной безопасности в зданиях торгово-развлекательных центров предпринимателям также сообщил глава администрации Кирова.

«Нужно серьёзно отнестись к тому, чтобы персонал был обучен правилам пожарной безопасности, чтобы каждый сотрудник ТРЦ знал свою задачу в экстренной ситуации. Необходимо установить информационные стенды и аварийные указатели там, где их до сих пор нет. Вместе с общественностью и при участии городских властей я советую вам регулярно проводить учебные тренировки. Я прошу вас максимально активно включиться в эту работу», — подчеркнул Илья Шульгин.

Градоначальник предложил предпринимателям не дожидаться результатов общефедеральной проверки и её итогов, а самостоятельно пригласить специалистов по противопожарной безопасности для консультации.

«У меня просьба ко всем присутствующим: вы все знаете свои слабые места — вы должны обратить на них пристальное внимание и устранить их. Кроме того, я бы рекомендовал вам пригласить организации, которые занимаются обеспечением систем противопожарной безопасности, чтобы эти специалисты вместе с вами прошли по всем торговым помещениям и дали вам дельные рекомендации», — отметил Шульгин.

Глава региона в свою очередь ещё раз напомнил, что проверки соблюдения правил пожарной безопасности субъектов малого и среднего предпринимательства не должны восприниматься как давление на бизнес.

«Большинство присутствующих здесь относят себя к субъектам малого и среднего предпринимательства, но управляют огромными площадями, имеют большой штат персонала. Президент обозначил чётко: проверки соблюдения правил пожарной безопасности в отношении малого и среднего бизнеса не относятся к налоговым отношениям. Всё, что касается безопасности граждан, действует для всех», — подчеркнул Игорь Васильев.

Напомним, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла в минувшее воскресенье. По установленным данным, в результате пожара погибли 64 человека. Среди погибших 41 ребенок. По уголовному делу уже задержаны пять подозреваемых, в том числе сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.