В Калининграде из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей ТЦ

КАЛИНИНГРАД , 28 мар — РИА Новости . Посетителей калининградского торгового центра «Акрополь» эвакуировали из-за пожарной тревоги, сообщила РИА Новости администратор ТЦ.

"Сработала пожарная тревога, сейчас идет проверка, посетителям и персоналу пришлось покинуть здание", — рассказала администратор.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.