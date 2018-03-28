Ещё
В Калининграде из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Калининграде из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 28 мар — РИА Новости. Посетителей калининградского торгового центра «Акрополь» эвакуировали из-за пожарной тревоги, сообщила РИА Новости администратор ТЦ.
"Сработала пожарная тревога, сейчас идет проверка, посетителям и персоналу пришлось покинуть здание", — рассказала администратор.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов после трагедии в Кемерово поручил в течение двух недель обследовать торговые центры и другие места массового скопления людей в регионе на пожароопасность.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
РИА Новости: последние новости
Пучков: власти с жителями должны решить, что будет на месте сгоревшего ТЦ В Совфеде не исключили реформы надзорных органов после трагедии в Кемерово МЧС начало проверку всех ТЦ с кинозалами
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса303
Умер Олег Анофриев51
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово453
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев164
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение