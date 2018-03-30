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Премьера новой серии «Простоквашино» перенесена из-за трагедии в Кемерове
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Премьера новой серии «Простоквашино» перенесена из-за трагедии в Кемерове 

Говорит Москва 23 минуты назад
Фото: Говорит Москва
«Новая серия выйдет 3 апреля. Мы перенесли дату в связи с трагическими событиями в Кемерове. Нам показалось неуместным выходить на этой неделе. Это будет премьера в интернете. Мы ещё озвучим, где она состоится. Скажем об этом 2 числа. Это не потому что мы не знаем, где сделаем премьеру, просто это будет сюрприз. Следующие серии будут выходить раз в месяц. Это будут те же каналы вещания, с которых мы и стартуем. Добавится, естественно, телевидение. Но для того, чтобы были эти показы нам нужно накопить несколько серий, чтобы был логический блок. Скорее всего, это будут отдельные показы, потому что хронометраж „Спокойно ночи, малыши“ не сможет вместить серию целиком. Хронометраж серии 6 с половиной минут. Производство у нас рассчитано на три года».
Ранее представители «Союзмультфильма» сообщали, что в новых сериях намерены почтить память ушедшего из жизни 12 марта Олега Табакова, который озвучивал в «Простоквашино» кота Матроскина. Директор студии рассказал «Говорит Москва», что посвящение актёру будет внесено в титры. После того, как стало известно, что в мультфильме появится сестра Дяди Фёдора по имени Вера Павловна, в сети предположили, что это отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере ПавловнеРозальской. Борис Машковцев эти предположения опроверг.
«Нет, это не отсылка к Чернышевскому. Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Её нельзя назвать просто Верой».
Напомним, сериал «Трое из Простоквашино», в который вошли одноименный мультфильм, а также «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», был начат в 1978 году. Ее режиссером выступил Владимир Попов (1930-1987), а роли озвучивали Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров и другие актеры.
Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 2 Мар 2018 в 7:12 PST
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