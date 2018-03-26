«Боритесь за жизнь людей!»: у Галкина сдали нервы

"Переживаем всей семьей. Конечно, будут устанавливаться причины пожара и такого количества жертв, но одно очевидно: ну, не должно такое происходить в 21 веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — высказал мнение Галкин.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал фотографию горящего в Кемерово торгово-развлекательного центра и оставил пространную запись. Популярный телеведущий, оставив свой обычно юмористический тон, оказался невероятно серьезен. Без сомнения, трагедия, в результате которой погибло множество детей, потрясла артиста.