Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово

«Детки и подожгли»: Божена Рынска о жутком пожаре в Кемерово

Отечественные знаменитости высказались о жутком пожаре в Кемерово , жертвами которого стали в основном дети. Так, журналистка Божена Рынска высказала мысль, что сами дети и устроили поджог.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Божена Рынска коротко написала: "Ой какой кошмар в Кемерово… Мамочки мои". Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на запись, начав строить догадки, что стало причиной чудовищного пожара, и задаваться вопросами, почему должным образом не сработала пожарная сигнализация. Свое мнение высказала и сама Рынска.

"Чудовищная трагедия, но то, что детки и подожгли, вполне вероятно.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — предположила журналистка. Далее она объяснила: "дети могут поджечь элементарно. зажигалкой. смеха ради".

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 25 Мар 2018 в 2:41 PDT Отметим. что не остались в стороне и прочие отечественные знаменитости. В Instagram "золотой голос России Николай Басков , судя по всему, придерживается другой версии относительно того, что стало причиной пожара в торговом центре в Кемерово. "Полная безответственность, пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям! Кемерово-Дети! Глубоко соболезную всем родным и близким", — написал певец.

Ирина Аллегрова высказалась коротко: "Шок… Слезы… Боль… Кемерово, скорбим вместе с вами… Наши соболезнования пострадавшим семьям…" А вот ее коллега Наталья Штурм оказалась куда словоохотливей. "Сегодня произошла трагедия в Кемерово. Пожар унес жизни множества людей и что еще страшней детей… Руки холодеют и сердце немеет, когда представляю что творилось в их душе в те последние минуты… Запертые в горящем кинотеатре с веселыми мультиками на экране…" А актриса Любовь Толкалина и вовсе заявила, что посещала тот торговый центр. "Я была в этой Зимней Вишне несколько месяцев назад. Ребят, все, кто на районе: сдача крови Октябрьский 22", — призвала к помощи артистка.