Шепелев отказался вернуть сына Фриске на родину

Дмитрий Шепелев отказывается вернуть сына Жанны Фриске на родину

Вся страна вот уже который год наблюдает за тем. как Дмитрий Шепелев и родные Жанны Фриске ведут борьбу за ее сына Платона. Напомним, что певица скончалась больше двух лет назад — с тех самых пор по пальцам одной руки можно посчитать, сколько раз ее родственники виделись с ее сыном. Родители Фриске обвиняют Дмитрия в том, что он препятствует их общению с любимым внуком и даже настраивает мальчика против них. Более того, недавно отец знаменитости попытался хитростью продать автомобиль дочери, который частично принадлежит Платону. Из-за этого вновь разгорелся скандал.

Впрочем, самой главной проблемой семьи остается то, что они с прошлого года не виделись с Платоном, который уже перестал узнавать дедушку и бабушку.

«Наша последняя встреча состоялась еще в прошлом году. Сразу после нее Дима перестал отвечать на звонки. А недавно и вовсе спрятал Платошку в другой стране: увез в Беларуссию, в частный дом родителей под Минском», — говорит отец Жанны.

"После рождения ребенка Жанну официально признали матерью-одиночкой. Чтобы получить статус отца, Дмитрию вместе с Жанной нужно было подать в загс заявление с целью установления отцовства, чего не произошло. А значит, он не может быть опекуном мальчика. В таком случае семьей ребенка являются исключительно кровные родственники. В моем заявлении я указала, что Шепелев похитил и незаконно удерживает Платона находящегося в беспомощном состоянии по причине его малолетства, а это влечет наказание согласно статье 126-й, 125 уголовного кодекса РФ", — рассказала Валентина для "СтарХита". Теперь интересы семьи Фриске представляет правозащитница Валентина Перевозник. Она дала семейству надежду и уже начала действовать. Отметим, что по закону Шепелев еще должен доказать, что является биологическим отцом ребенка.

Дмитрий уже успел связаться с семьей Фриске и вместо возврата мальчика в Россию предложил родным встретиться с ним на территории другой страны.