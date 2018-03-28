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В Кемерово простились с учительницей, помогавшей спасать людей из пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемерово простились с учительницей, помогавшей спасать людей из пожара 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Проститься с 37-летней учительницей Татьяной Дарсалией, погибшей в пожаре в Кемерово в воскресенье, пришли десятки учеников школы, где она работала, передает корреспондент РИА Новости.
Отпевание проходит в Знаменском кафедральном соборе в центре Кемерово. Здесь собрались десятки учеников гимназии номер 17, где Дарсалия работала учителем иностранных языков, сотрудники гимназии и ее друзья.
Они рассказали, что в день пожара Татьяна была в торговом центре с дочкой. Когда начался пожар, она вывела дочку из «Зимней вишни», а сама побежала внутрь здания, чтобы помогать остальным людям. В здании Дарсалия задохнулась угарным газом.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
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