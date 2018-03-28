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Герои Кемерова: работники обувного магазина вывели из горящего ТЦ около 50 человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Герои Кемерова: работники обувного магазина вывели из горящего ТЦ около 50 человек 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Кемерове 28 марта проходят похороны погибших в страшном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», чьи личности уже были установлены.
Десятки людей пришли в Знаменский кафедральный собор проститься с 37-летней учительницей Татьяной Дарсалией. Она могла спастись сама, когда вывела из горящего здания свою 14-летнюю дочь, но вернулась в ТЦ, чтобы спасти других детей. Выбраться из огня ей уже не удалось.
Накануне прессе также стало известно о курсанте кадетского корпуса МЧС 17-летнем Диме Полухине, который, рискуя своей жизнью, спас нескольких детей. К счастью, он остался жив.
Сегодня СМИ узнали имена еще двух героев, которые спасали людей, рискуя собственными жизнями.
Как пишет телеграм-канал Mash, Хуршед и Фарзон — продавец обувного магазина этого ТЦ и охранник — спасли как минимум 50 жизней.
Они смогли организовать эвакуацию со второго этажа — через запасной выход своего магазина. Мужчины вбегали в дым, ловили дезориентированных людей и выводили их на улицу.
Ранее подростки в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказывали о том, что выбираться из горящего ТЦ им помогали тренеры и охранники. Правда, из-за дыма и хаоса вспомнить лица спасителей не всегда возможно.
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