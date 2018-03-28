Второй день акции в память о жертвах пожара в Кемерово проходит на Манежной площади

Второй день акции в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово проходит 28 марта на Манежной площади, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с места событий.

Десятки людей приходят на Манежную площадь, несут цветы и детские игрушки к временному мемориалу у входа в Александровский сад. Участники акции зажигают свечи, звучит траурная музыка. Возложение цветов продолжится до конца дня.

Ранее С. Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы распорядился организовать на Манежной площади место для почтения памяти погибших при пожаре в Кемерово. Мэр отметил, что к нему поступила просьба от председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова о создании в столице временного мемориала.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. В этот день на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.