Ещё
Второй день акции в память о жертвах пожара в Кемерово проходит на Манежной площади
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Второй день акции в память о жертвах пожара в Кемерово проходит на Манежной площади 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Второй день акции в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово проходит 28 марта на Манежной площади, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с места событий.
Десятки людей приходят на Манежную площадь, несут цветы и детские игрушки к временному мемориалу у входа в Александровский сад. Участники акции зажигают свечи, звучит траурная музыка. Возложение цветов продолжится до конца дня.
Ранее С. Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы распорядился организовать на Манежной площади место для почтения памяти погибших при пожаре в Кемерово. Мэр отметил, что к нему поступила просьба от председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова о создании в столице временного мемориала.
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. В этот день на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить все развлекательные мероприятия и передачи.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
Агентство «Москва»: последние новости
В Театре Сатиры сообщили о выписке актера Ф.Добронравова из больницы через неделю Суд арестовал певца Витаса на семь суток после стрельбы в Барвихе Обзор московских событий в СМИ за 26 марта
 Ещё 234 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово419
Названо окончательное число погибших в Кемерово478
Умер Виктор Калашников11
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово136
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1078
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика Европа
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение