Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова

Актер Станислав Садальский написал в своем Instagram о разногласиях в МХТ им. Чехова, художественным руководителем которого на протяжении 18 лет был Олег Табаков. Его преемником на должности главы одного из ведущих театров России стал режиссер, лауреат «Золотой маски» и основатель «Студии театрального искусства» 60-летний Сергей Женовач.
Назначению предшествовало совещание в Министерстве культуры с художественными руководителями и директорами ведущих театров. Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что на работу Женовач выйдет с 23 апреля. Свое отношение к назначению коллектив театра должен был выразить на экстренном сборе труппы в субботу.
🎩Сегодня в МХТ директор театра Кравец и ректор Золотовицкий— собрали всех за тем, чтобы артисты подписали коллективное письмо на имя президента РФ. Дескать нехотим нового режиссера Сергея Женовача, хотим Хабенского! Только Путин может решить этот вопрос. Как и все остальные проблемы. Спросили— А кто же письмо отнесёт Путину? — Да он же и отнесёт. А что, Путин и назначениями режиссёров теперь занимается? Поэтому в стране и свалками некому заниматься Очень глупо придумали. Теперь Хабенский в неловком положении. Видимо, Кравец с Золотовицким боятся за свои места и не уверены в завтрашнем дне. Что интересно, актёры письмо не подписали #садальский #мхт #мхтчехова #театр #табаков
Накануне вечером Садальский написал в соцсети:
«Сегодня в МХТ директор театра Кравец и ректор Золотовицкий— собрали всех за тем, чтобы артисты подписали коллективное письмо на имя президента РФ. Дескать не хотим нового режиссера Сергея Женовача, хотим Хабенского! Только Путин может решить этот вопрос. Как и все остальные проблемы».
Как отмечает автор поста, «теперь Хабенский в неловком положении».
«Видимо, Кравец с Золотовицким боятся за свои места и не уверены в завтрашнем дне. Что интересно, актёры письмо не подписали», — резюмировал он.
Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. С ноября прошлого года он находился в больнице. Театром же руководил его первый заместитель — актер и режиссер Юрий Кравец.