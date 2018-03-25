Ещё
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садальский высказался о скандале вокруг преемника Табакова 

Рамблер 1 час назад
Актер Станислав Садальский написал в своем Instagram о разногласиях в МХТ им. Чехова, художественным руководителем которого на протяжении 18 лет был Олег Табаков. Его преемником на должности главы одного из ведущих театров России стал режиссер, лауреат «Золотой маски» и основатель «Студии театрального искусства» 60-летний Сергей Женовач.
Назначению предшествовало совещание в Министерстве культуры с художественными руководителями и директорами ведущих театров. Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что на работу Женовач выйдет с 23 апреля. Свое отношение к назначению коллектив театра должен был выразить на экстренном сборе труппы в субботу.

🎩Сегодня в МХТ директор театра Кравец и ректор Золотовицкий— собрали всех за тем, чтобы артисты подписали коллективное письмо на имя президента РФ. Дескать нехотим нового режиссера Сергея Женовача, хотим Хабенского! Только Путин может решить этот вопрос. Как и все остальные проблемы. Спросили— А кто же письмо отнесёт Путину? — Да он же и отнесёт. А что, Путин и назначениями режиссёров теперь занимается? Поэтому в стране и свалками некому заниматься Очень глупо придумали. Теперь Хабенский в неловком положении. Видимо, Кравец с Золотовицким боятся за свои места и не уверены в завтрашнем дне. Что интересно, актёры письмо не подписали #садальский #мхт #мхтчехова #театр #табаков

Публикация от  Станислав Садальский (@stassadal)

Накануне вечером Садальский написал в соцсети:
«Сегодня в МХТ директор театра Кравец и ректор Золотовицкий— собрали всех за тем, чтобы артисты подписали коллективное письмо на имя президента РФ. Дескать не хотим нового режиссера Сергея Женовача, хотим Хабенского! Только Путин может решить этот вопрос. Как и все остальные проблемы».
Как отмечает автор поста, «теперь Хабенский в неловком положении».
«Видимо, Кравец с Золотовицким боятся за свои места и не уверены в завтрашнем дне. Что интересно, актёры письмо не подписали», — резюмировал он.
Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. С ноября прошлого года он находился в больнице. Театром же руководил его первый заместитель — актер и режиссер Юрий Кравец.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России661
В Кемерове ввели режим ЧС119
Украина дала ответ по российским дипломатам65
Британии предложили войти в состав РФ227
Москвичей предупредили об опасности5
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение