Юлия Пересильд легла под капельницу вместо спектакля

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд сорвала спектакль в столичном театре. Всему виной состояние здоровья звезды.

"Но вчера я даже встать не могла, упало давление, все болело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а на второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело", — оправдывалась за отмену спектакля Юлия. В своих соцсетях Юлия призналась, что перед выходом на сцену внезапно почувствовала себя плохо. Взволнованные коллеги вызвали артистке скорую помощь, после чего под капельницей она провела несколько часов.

Также актриса извинилась перед поклонниками, которые не смогли увидеть постановку с ее участием. "Простите меня, дорогие зрители, за то, что пришлось вчера отменить второй спектакль "Солнечной Линии", — искренне повинилась Пересильд.

В конце сообщения актриса поблагодарила всех тех, кто через коллег передал ей цветы и пожелал скорейшего выздоровления. "Спасибо многим из вас, кто передавали цветы, пока лежала под капельницей в театре, это конечно, до слез… Ну вот и на старуху бывает проруха. Бывает…", — посетовала селебрити.