Дана Борисова поделилась подробностями заседания суда

Дана Борисова поделилась подробностями судебного заседания

Дана Брисова провела в суде около 6 часов, но решение так и не было вынесено. Борисовой придется повторить этот неприятный опыт через несколько недель. По словам расстроенной Даны, бывший муж Максим Аксенов вел себя неподобающим для представителя сильного пола образом — скандалил, подсчитывал стоимость подарков телеведущей, которые она передавала дочке, до копейки.

Дело дошло до абсурда, когда бывшая свекровь Даны обвинила ее мать в использовании черной магии.

Самым большим сожалением Борисовой было то, что всю эту сцену наблюдала Полина, которой было необходимо присутствовать в зале. Борисова высказала опасения по поводу того, как подобная информация могла повлиять на неокрепшую психику ребенка. Более того, Дана утверждает, что девочку заставили давать ложные показания.