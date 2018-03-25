Ещё
Дана Борисова поделилась подробностями заседания суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дана Борисова поделилась подробностями судебного заседания 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Дана Брисова провела в суде около 6 часов, но решение так и не было вынесено. Борисовой придется повторить этот неприятный опыт через несколько недель. По словам расстроенной Даны, бывший муж Максим Аксенов вел себя неподобающим для представителя сильного пола образом — скандалил, подсчитывал стоимость подарков телеведущей, которые она передавала дочке, до копейки.
Дело дошло до абсурда, когда бывшая свекровь Даны обвинила ее мать в использовании черной магии.
Самым большим сожалением Борисовой было то, что всю эту сцену наблюдала Полина, которой было необходимо присутствовать в зале. Борисова высказала опасения по поводу того, как подобная информация могла повлиять на неокрепшую психику ребенка. Более того, Дана утверждает, что девочку заставили давать ложные показания.
Russianshowbiz.info: последние новости
Тутта Ларсен рассказала, откуда взялся ее псевдоним Семен Слепаков рассказал о домогательствах депутата Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна «Новичка»291
Макрону послали «черную метку»80
МВД и СБ Украины перешли на сторону России704
Украина дала ответ по российским дипломатам186
Британии предложили войти в состав РФ279
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение